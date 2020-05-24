В МИДе назвали смешными заявления США об использовании Россией Договора по открытому небу для наведения вооружений

«Это вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах», — сказал замглавы ведомства Сергей Рябков в эфире Первого канала. По его словам, подобные заявления делаются в рамках попыток администрации президента Дональда Трампа «сумбурно и нелогично» объяснить собственное решение по выходу из соглашения. Он подчеркнул, что на самолетах открытого неба в рамках полета находятся представители наблюдательной страны и аппаратура, которая калибрована так, что «нельзя ничего подтасовать». Ранее США заявили о намерении выйти из договора. В качестве причины указано, что Россия его не соблюдает. Москва отрицает эти обвинения.