Z Архив новостей новости
5 3 6 196
02:07, 24 мая 2020

В МИДе назвали смешными заявления США об использовании Россией Договора по открытому небу для наведения вооружений

«Это вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах», — сказал замглавы ведомства Сергей Рябков в эфире Первого канала. По его словам, подобные заявления делаются в рамках попыток администрации президента Дональда Трампа «сумбурно и нелогично» объяснить собственное решение по выходу из соглашения. Он подчеркнул, что на самолетах открытого неба в рамках полета находятся представители наблюдательной страны и аппаратура, которая калибрована так, что «нельзя ничего подтасовать». Ранее США заявили о намерении выйти из договора. В качестве причины указано, что Россия его не соблюдает. Москва отрицает эти обвинения.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Мельников публицист

Накрыли «дружеским огнем» Пришла критика не из заморских стран, а откуда не ждали – от своих же чиновников,— проверенных, крепких верностью высшему начальству…

5 57 6 5409 23.05
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Расовые проблемы США Убийство безоружного чернокожего подростка в южном штате Джорджия вызвало волнения и обеспокоенность среди тёмнокожего населения, демократической части общества и всех тех, для кого справедливое правосудие не является пустыми словами…

5 91 6 9140 21.05
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Настоящая война пришла в Россию — война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство настроено вести войну как гибридную, т.е. врать, и эти фейки производятся чрезвычайно плохо. А насколько плохо, мы видимо, увидим на близящемся референдуме о продлении навечно полномочий Владимира Владимировича…

5 103 6 14271 23.05
#слушать 49:56 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Блоги

Майкл Ходарковский профессор истории университета Лойолы в Чикаго

Об исторической правде Будем надеяться, что когда-нибудь настанут и в России другие времена, когда историки смогут писать книги, не оглядываясь через плечо и не задумываясь над реакцией официальных лиц…

5 133 6 18425 20.05
Блоги

+ В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами Они записали видеообращение для российского президента Владимира Путина…

5 49 6 9083 17.05
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Бремя лидерства И вот теперь, подозреваю, Китай почувствует себя как Америка в прошлом веке, когда борьба с мировым империализмом будет означать национализацию китайских активов…

5 183 6 36502 20.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Скажи мне, кто есть пропаганда, а я скажу тебе, кто ты Поскольку переизбрание Трампа является буквально жизненно важной необходимостью для путинского режима (примерно как аппарат ИВЛ при коронавирусе), в ход брошено все…

5 294 6 58689 20.05
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…

5 35 6 7223 20.05
Новости

Жительница Петербурга умерла после того, как ее отказались госпитализировать из-за переполненных больниц Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на мать умершей 30-летней Марии Симоновой…

5 31 6 6549
Блоги

Алексей Мельников публицист

И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…

5 25 6 5726 21.05
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Провал активного мероприятия «пленки Деркача» По его словам, все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с США, «ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию»...

5 33 6 7445 22.05
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 284 6 64639 23.05
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Ясно, что само голосование среди пандемии преступно. Поэтому к этому моменту пандемии де-юре официально не будет. К этому моменту выйдет Путин как её победитель…

5 347 6 81190 21.05
#слушать 41:16 8читать ;смотреть $скачать 9.4 МБ
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Парад, кочующий во времени При слове «ответственность» лица начальства скучнеют. «Ну вот, опять вы, либералы …» Путин и Шойгу привыкли никогда и ни за что не отвечать…

5 34 6 8306 21.05
Блоги

+ Школа выживания: опыт есть. Анатолий Чубайс. Слезть с нефтяной иглы, чтобы выжить Школа выживания: опыт есть. Анатолий Чубайс. Слезть с нефтяной иглы, чтобы выжить О том, почему административные навыки 90-х не применимы в ситуации сегодняшнего кризиса, рассматривает три способа преодоления тяжелых экономических последствий пандемии…

5 90 6 22739 19.05
8читать ;смотреть
Интервью 2020

Майкл Макфол гость: Майкл Макфол профессор Стенфордского университета, бывший посол США в России

Что значит «сильное государство»? Я считаю, что Путин действительно устроил новое государство у вас, которое сильнее насчет строить новые ядерные ракеты и послушать ваши телефоны. А насчет школ, насчет госпиталей, насчет дорог?..

5 36 6 9195 22.05
#слушать 48:28 8читать $скачать 11.1 МБ

Популярное за неделю

Новости

Сетевое издание Baza утверждает, что за жизнь Рамзана Кадырова борются московские врачи В публикации говорится, что у главы Чечни серьезное поражение легких из-за коронавируса…

5 74 6 44986
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь все эти страсти, все эти ужасы, все эти подробности – это просто цвета на палитре кремлевских технологов, которые ежедневно заново будут писать картину «Вирус в России»...

5 35 6 101235 20.05
#слушать 52:11 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Что делать с людьми, у которых установлена инфекционная болезнь и они лечатся дома?
5 32 6 20659 19.05
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Силовики против Путина — 2 В будущем смогут, а пока нет. Так что я склоняюсь к той версии, что на это заявление Патрушеву отмашку дал сам Путин…

5 94 6 279490 21.05
Блоги

Максим Шевченко журналист

У тех, кто это писал Путину — совсем нет совести Куда обращаться (хоть поздно, хоть рано), когда ни врачей, ни медцентров нет там, где они раньше были Какое самолечение, когда цены на лекарства адские, КТ малодоступна, а в больницы — очереди?..

5 98 6 127410 18.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8538113
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4494957

Сегодня в эфире