Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 3 недели появился на публике

Он провел встречу по вопросам ядерного сдерживания. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. В рамках заседания была разработана стратегия, которая включает в себя «использование стратегических сил лишь в случае крайней необходимости». До этого Ким Чен Ын в начале мая лично присутствовал на открытии завода по производству удобрений. В апреле ряд западных и японских СМИ писали о возможной серьезной болезни и даже смерти главы Северной Кореи.
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