Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне сообщений о совей болезни поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Ролик опубликован в его Telegram-канале. Голос чеченского лидера звучит за кадром, его самого не видно. На видео — центральная площадь Грозного, где расположена мечеть «Сердце Чечни». Кадыров отмечает, в частности, что в Чечне меньше умерших, чем в прошлом году. По его мнению, этого удалось достичь благодаря тому, что жители региона соблюдали меры предосторожности, а в обществе соблюдалось согласие.

В четверг ТАСС и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на источники в медицинских кругах, что Кадыров на самолете доставлен в Москву с подозрением на коронавирус. Telegram-канал Baza утверждал, что его состояние тяжелое. Газета «Комсомольская правда» писала, что у него повреждено 70% легких. Между тем, спикер республиканского парламента Магомед Даудов опроверг данные о заражении Кадырова коронавирусом. Минувшим вечером Baza сообщила со ссылкой на врачей, что он идет на поправку.