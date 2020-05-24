Военно-морские силы США сообщили об успешном испытании лазерного оружия против беспилотников

Об этом говорится в Twitter командования Тихоокеанского флота. В Facebook ведомства опубликовано видео. На кадрах виден корабль с лазерной установкой и загоревшийся в воздухе летательный аппарат. Испытания прошли 16 мая в Тихом океане, сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу командования, в них принял участие десантно-транспортный корабль USS Portland. Мощность оружия военные не раскрыли, но телеканал со ссылкой на отчет Международного института стратегических исследований за 2018 год пишет, что она может составлять около 150 киловатт. Установку разработала военно-промышленная компания Northrop Grumman.