МВД Украины рассматривает самоубийство как предварительную версию гибели народного депутата Валерия Давиденко

Об этом сообщил советник главы ведомства Зорян Шкиряк на своей странице в Фейсбуке. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Накануне депутат был найден мертвым с огнестрельным ранением в собственном офисе в Киеве. Его тело обнаружила уборщица, рядом с ним лежал пистолет. Давиденко был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, а также членом групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.