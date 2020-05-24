Задержанный за попытку захвата заложников в отделении Альфа-банка в Москве признал вину

Видео допроса опубликовано в YouTube-канале Следственного комитета. Говоря о цели содеянного, мужчина сказал, что хотел «узнать правду». Инцидент произошел накануне в отделении банка на Земляном Валу. В это время там находились шесть человек: четыре сотрудника, уборщица и клиент. Налетчик заявил, что здание заминировано и потребовал руководство кредитной организации. Он выдвигал непонятные и неадекватные требования. Например, требовал встречи с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Позднее злоумышленника задержали при участии бойцов СОБР. Никто не пострадал. Предполагаемое взрывное устройство оказалось муляжом. Возбуждено уголовное дело. Задержанного зовут Алексей Барышников, ему 34 года. Он является уроженцем Нижневартовска. У него есть судимость за грабеж и угон и задолженность в размере около 2 миллионов рублей. По данным источника Интерфакса, у подозреваемого есть видимые признаки душевного расстройства, в отношении него будет назначена психолого— психиатрическая экспертиза.
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