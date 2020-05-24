В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом

Об этом сообщили в оперативном штабе. Всего в столице с начала эпидемии скончались почти 2 тысячи больных с COVID-19. Свыше 161 тысячи инфицированы. Москва остается на первом месте по числу зараженных и жертв среди других регионов. По данным федерального оперативного штаба, в России подтверждено более 335 тысяч случаев заражения, из них свыше 9400 выявили за последние сутки. Более 224 тысяч умерли.