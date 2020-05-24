В Израиле сегодня начнется рассмотрение дел против премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Его обвиняют по ряду статей, в том числе и во взяточничестве.

Иерусалимский районный суд откроет судебный процесс в отношении главы правительства. Несмотря на то, что сам Биньямин Нетаньяху просил разрешить трансляцию заседания по телевидению, оно пройдет без съемочных групп. Премьер-министр утверждал , что это дело необходимо показать общественности целиком и без цензуры, поскольку в течение многих лет подробности расследования «сливали в прессу» предвзято и фрагментарно. Тем не менее, суд отказал, объяснив это тем, что ранее таких прецедентов не было.

Биньямина Нетаньяху обвиняют по трём разным эпизодам.

Следствие считает, что, во-первых, премьер-министр занимался лоббированием интересов крупной израильской телекоммуникационной группы «Безек», во-вторых, в обмен на дорогостоящие подарки помогал голливудскому продюсеру Арнону Мильчину, и, в-третьих, на законодательном уровне препятствовал работе конкурентов медиагруппы «Едиот ахронот», заранее договорившись с её руководством об информационной поддержке.

Сам Нетаньяху вины не признаёт. Он утверждает, что дела завели, чтобы убрать его с поста главы правительства.