Следственный комитет опубликовал видео с задержанным за захват заложников в Москве

Подозреваемый 34-летний Алексей Барышников признает вину и говорит, что хотел узнать правду. Что он имеет в виду, не уточняется. Накануне днем мужчина ворвался в отделение «Альфа-банка» на Земляном валу и угрожал взорвать бомбу. Его задержали, , обошлось без пострадавших. Взрывчатка оказалась муляжом. По словам источника ТАСС, подозреваемый в Москве работал грузчиком. У него обнаружили долгов почти на два миллиона рублей.