В Дагестане сегодня развернут новый полевой госпиталь

Власти признают, что в регионе сложилась критическая ситуация с распространением коронавируса.

В Дагестане должно быть развернуто два полевых госпиталя на 200 мест для пациентов с коронавирусом. Первый два дня назад появился в Бунайске, второй готовят в селе Ботлих на юго-западе республики. В составе полевого медицинского подразделения, направленного в Дагестан из Москвы, 135 военнослужащих, почти половина из которых – медицинские специалисты. Их перебросили в регион из-за того, что здесь вспышка коронавируса вышла из-под контроля. Одна из причин – занижение статистики из-за проблем с тестированием. Это выяснили эксперты, также ранее прибывшие из Москвы. Глава группы Ирина Трагира сообщила о критической нехватке лекарств для тяжелых больных. По ее словам, такая ситуация сложилась из-за того, что, по официальным данным, от коронавируса погибли несколько десятков человек. А препараты распределяются по регионам, исходя из этих цифр, далеких от реальности. Число скончавшихся от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, приближается к тысячи. В больницах нет оборудования для лечения, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, СМИ пишут о гибели десятков медиков.

Дагестан находится на пятом месте в России по числу заболевших – там официально выявлено 4 тысячи случаев заражения. В Махачкале на несколько дней ввели строгий карантин с запретом въезда и выезда из города.