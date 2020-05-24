Медики госпиталя для больных COVID-19 в «Крокус Экспо» пожаловались на нехватку лекарств

Есть в медучреждении и другие проблемы.

Временный госпиталь для больных коронавирусом, развернутый в выставочном комплексе «Крокус Экспо», открылся 12 мая. Сейчас здесь находятся около 500 пациентов, в том числе люди из группы риска и тяжелые больные. Уже в первые дни работы медики столкнулись с множеством трудностей: врачам не хватает лекарств и средств индивидуальной защиты. А со многими до сих пор не заключены трудовые соглашения — сообщает издание «Настоящее время».

По данным авторов расследования, в больнице недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких, а в реанимации не хватает мест. Есть проблемы и с оплатой труда. Так, медсестрам обещали зарплату в 160 тысяч рублей, а затем снизили до 90 тысяч. По словам медиков, на их вопросы о заключении контрактов руководство не отвечает.

Ранее «Настоящее время» выяснило, что на создание госпиталя владельцу «Крокус Экспо» было выделено почти 2 миллиарда рублей.