В Москве за сутки скончались 59 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв новой инфекции в столице вплотную приблизилось к двум тысячам. Это сообщили менее часа назад в городском оперативном штабе. По данным федерального штаба, в России выявлено 335 тысяч инфицированных, из них выздоровели 107 тысяч, скончались почти 3 400 человек.
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