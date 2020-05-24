В Москве за сутки скончались 59 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв новой инфекции в столице вплотную приблизилось к двум тысячам. Это сообщили менее часа назад в городском оперативном штабе. По данным федерального штаба, в России выявлено 335 тысяч инфицированных, из них выздоровели 107 тысяч, скончались почти 3 400 человек.