Путин после встречи с Сечиным поручил правительству поддержать нефтяников

Владимир Путин после встречи с Игорем Сечиным поручил правительству поддержать нефтяников. В частности, речь идет об установлении специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов. Они будут действовать на период сделки России со странами ОПЕК по сокращению добычи сырья, то есть до апреля 2022 года, передает РБК. Поручение президента опубликовано сегодня на сайте Кремля. 12 мая на личной встрече с Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД вдвое.
2020-05-23T23:03:32+03:00
2020-05-23T23:04:56+03:00
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23:03, 23 мая 2020
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