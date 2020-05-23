Следственный комитет сообщил, что задержанный за нападение на «Альфа-банк» в Москве признал вину

Подозреваемый Алексей Барышников обвиняется в захвате заложников, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В опубликованном видео на сайте СК на вопрос о мотивах он дважды говорит, что хотел узнать правду, не поясняя, о чем речь. Мужчина сегодня днем ворвался в отделение «Альфа-банка» на Земляном валу и угрожал взорвать бомбу. Его в итоге задержали, взрывчатки не нашли, обошлось без пострадавших. По словам источника ТАСС, подозреваемый оказался уроженцем Нижневартовска, был судим прежде он был судим за угон и разбой, в Москве работал грузчиком. У него обнаружили долги на два миллиона рублей.