Z Архив новостей новости
5 4 6 1472
23:02, 23 мая 2020

Прокуратура Подмосковья проверит жалобы медиков временного госпиталя в «Крокус Экспо»

Прокуратура Подмосковья проверит жалобы медиков временного госпиталя в «Крокус Экспо». Это сообщает ТАСС. Ранее врачи рассказали телеканалу «Настоящее время», что им не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, а санитарами работают студенты немедицинских вузов, которые мало что умеют. Собеседники телеканала добавили, что из десяти медсестер попасть иглой в вену может только одна. Также медики жалуются на проблемы с выплатой зарплат. 



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Расовые проблемы США Убийство безоружного чернокожего подростка в южном штате Джорджия вызвало волнения и обеспокоенность среди тёмнокожего населения, демократической части общества и всех тех, для кого справедливое правосудие не является пустыми словами…

5 88 6 9005 21.05
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3048451

5 86 6 9613 19:05
#слушать 49:56 ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Блоги

Майкл Ходарковский профессор истории университета Лойолы в Чикаго

Об исторической правде Будем надеяться, что когда-нибудь настанут и в России другие времена, когда историки смогут писать книги, не оглядываясь через плечо и не задумываясь над реакцией официальных лиц…

5 130 6 18309 20.05
Блоги

+ В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами Они записали видеообращение для российского президента Владимира Путина…

5 49 6 9052 17.05
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Бремя лидерства И вот теперь, подозреваю, Китай почувствует себя как Америка в прошлом веке, когда борьба с мировым империализмом будет означать национализацию китайских активов…

5 184 6 36450 20.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Скажи мне, кто есть пропаганда, а я скажу тебе, кто ты Поскольку переизбрание Трампа является буквально жизненно важной необходимостью для путинского режима (примерно как аппарат ИВЛ при коронавирусе), в ход брошено все…

5 294 6 58639 20.05
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…

5 35 6 7220 20.05
Новости

Жительница Петербурга умерла после того, как ее отказались госпитализировать из-за переполненных больниц Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на мать умершей 30-летней Марии Симоновой…

5 27 6 5708
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Провал активного мероприятия «пленки Деркача» По его словам, все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с США, «ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию»...

5 33 6 7333 22.05
Блоги

Алексей Мельников публицист

И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…

5 25 6 5718 21.05
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Ясно, что само голосование среди пандемии преступно. Поэтому к этому моменту пандемии де-юре официально не будет. К этому моменту выйдет Путин как её победитель…

5 339 6 80366 21.05
#слушать 41:16 8читать ;смотреть $скачать 9.4 МБ
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 251 6 60311 11:47
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Парад, кочующий во времени При слове «ответственность» лица начальства скучнеют. «Ну вот, опять вы, либералы …» Путин и Шойгу привыкли никогда и ни за что не отвечать…

5 34 6 8285 21.05
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Под шумок приняты изменения в избирательном законодательстве, которые закладывают, на мой взгляд, бомбу под всю избирательную систему в Российской Федерации…

5 78 6 19695 12:05
#слушать 01:33:46 8читать ;смотреть $скачать 21.5 МБ
Блоги

+ Школа выживания: опыт есть. Анатолий Чубайс. Слезть с нефтяной иглы, чтобы выжить Школа выживания: опыт есть. Анатолий Чубайс. Слезть с нефтяной иглы, чтобы выжить О том, почему административные навыки 90-х не применимы в ситуации сегодняшнего кризиса, рассматривает три способа преодоления тяжелых экономических последствий пандемии…

5 90 6 22730 19.05
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Чудо А.Д. Сахарова Исторически нам всем посчастливилось: мы были современниками А.Д…

5 32 6 8187 22.05

Популярное за неделю

Новости

Сетевое издание Baza утверждает, что за жизнь Рамзана Кадырова борются московские врачи В публикации говорится, что у главы Чечни серьезное поражение легких из-за коронавируса…

5 74 6 43438
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь все эти страсти, все эти ужасы, все эти подробности – это просто цвета на палитре кремлевских технологов, которые ежедневно заново будут писать картину «Вирус в России»...

5 35 6 100725 20.05
#слушать 52:11 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Что делать с людьми, у которых установлена инфекционная болезнь и они лечатся дома?
5 32 6 20604 19.05
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Силовики против Путина — 2 В будущем смогут, а пока нет. Так что я склоняюсь к той версии, что на это заявление Патрушеву отмашку дал сам Путин…

5 94 6 278679 21.05
Блоги

Максим Шевченко журналист

У тех, кто это писал Путину — совсем нет совести Куда обращаться (хоть поздно, хоть рано), когда ни врачей, ни медцентров нет там, где они раньше были Какое самолечение, когда цены на лекарства адские, КТ малодоступна, а в больницы — очереди?..

5 98 6 127373 18.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8537538
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4494896

Сегодня в эфире