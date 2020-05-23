Прокуратура Подмосковья проверит жалобы медиков временного госпиталя в «Крокус Экспо». Это сообщает ТАСС. Ранее врачи рассказали телеканалу «Настоящее время», что им не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, а санитарами работают студенты немедицинских вузов, которые мало что умеют. Собеседники телеканала добавили, что из десяти медсестер попасть иглой в вену может только одна. Также медики жалуются на проблемы с выплатой зарплат.
2020-05-23T23:02:32+03:00
2020-05-23T23:02:32+03:00
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23:02, 23 мая 2020
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