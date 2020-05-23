Глава Чечни на фоне слухов о своей болезни поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Обращение Рамзана Кадырова опубликовано в его телеграмм-канале. На видео руководитель региона не появился. В четверг источники агентств ТАСС и «Интерфакса» сообщили о госпитализации Рамзана Кадырова из-за коронавируса. Сетевое издание «База» накануне утверждало, что за его жизнь борются врачи.

Ближайшие соратники Кадырова по-разному оценили его состояние. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил накануне, что глава республики здоров, а советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов, написал в Инстаграме, что большое количество людей переживают за главу Чечни и пожелал ему исцеления от любого недуга.