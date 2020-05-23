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22:06, 23 мая 2020

Депутат украинского парламента Валерий Давиденко найден мертвым с огнестрельным ранением в голову

Депутат украинского парламента Валерий Давиденко найден мертвым с огнестрельным ранением в голову. По предварительной версии, он покончил с собой, написал в «Фейсбуке» советник министра внутренний дел Зорян Шкиряк. Тем не менее в полиции Киева возбудили уголовное дело по статье «умышленное убийство», передает «Интерфакс».

47-летний Валерий Давыденко в 2013 и 2014 годах работал в должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия. В прошлом году был избран депутатом парламента как беспартийный самовыдвиженец.



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