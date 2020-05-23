Полиция выясняет мотивы подозреваемого в захвате заложников в центре Москвы. В результате спецоперации пострадавших нет, сообщил официальный представитель столичного управления МВД Владимир Васенин.

Сегодня днем мужчина захватил заложников в отделении Альфа-банка на Земляном валу и угрожал взорвать бомбу. Взрывчатки при нем не нашли.