Решение об открытии храмов будут принимать власти регионов, а не церковные инстанции. Об этом сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

По словам митрополита Иллариона, на улицах появилось уже достаточно людей и нельзя сказать, что режим самоизоляции в полной мере соблюдается. В этих условиях открытие храмов будет разумным, — считает он.