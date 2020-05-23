Основателя паблика «Омбудсмен полиции» подозревают в распространении порнографии. Об этом сообщает пресс-служба московского ГУВД. Защита Владимира Воронцова пока не получала никаких официальных документов, — рассказал «Эху» адвокат Сергей Бадамшин.
Ранее сообщалось, что у соадминистратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова прошел обыск.
Основателя паблика «Омбудсмен полиции» подозревают в распространении порнографии
Основателя паблика «Омбудсмен полиции» подозревают в распространении порнографии. Об этом сообщает пресс-служба московского ГУВД. Защита Владимира Воронцова пока не получала никаких официальных документов, — рассказал «Эху» адвокат Сергей Бадамшин.