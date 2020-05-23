Вспышка коронавируса произошла в Центре подготовки космонавтов. Выявлено сразу 30 инфицированных. Всего в подмосковном Звездном городке, где находится центр, новая инфекция обнаружена у 64 человек, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
Вспышка коронавируса произошла в Центре подготовки космонавтов
Вспышка коронавируса произошла в Центре подготовки космонавтов. Выявлено сразу 30 инфицированных. Всего в подмосковном Звездном городке, где находится центр, новая инфекция обнаружена у 64 человек, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.