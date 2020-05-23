Испания с июля собирается принять иностранных туристов

Это объявил премьер-министр страны Педро Санчес. Он отметил, что ежегодно в страну приезжают более 80 миллионов туристов и призвал жителей других стран планировать отпуск в королевстве. Педро Санчес также сообщил, что 8 июня возобновится чемпионат страны по футболу.
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«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…
Всё как на войне Есть люди, которые ничего не поняли, есть безбашенные, отрицающие саму опасность коронавируса, есть испугавшиеся. А есть люди, которые всё понимают. Это работники здравоохранения. Они знают меру риска. Им бывает страшно, но они работают. Когда чума завершится, это будет их День Победы…