Испания с июля собирается принять иностранных туристов

Это объявил премьер-министр страны Педро Санчес. Он отметил, что ежегодно в страну приезжают более 80 миллионов туристов и призвал жителей других стран планировать отпуск в королевстве. Педро Санчес также сообщил, что 8 июня возобновится чемпионат страны по футболу.