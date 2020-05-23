Жительница Петербурга умерла после того, как ее отказались госпитализировать из-за переполненных больниц

Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на мать умершей 30-летней Марии Симоновой. В публикации говорится, что женщина пыталась вызвать «скорую» два дня, а еще через день ее нашли мертвой. По словам ее матери, в диспетчерской сказали, что больницы принимают только пациентов с коронавирусом. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стали сердечная недостаточность и проблемы с почками.