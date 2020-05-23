У футболиста московского «Спартака» Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус. Это сообщили в клубе после проверки, которую прошли все члены команды. Полузащитник остался в Москве и переносит болезнь дома. Анализы Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Игрок уже перенес инфекцию и в настоящий момент полностью здоров.