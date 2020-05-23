Правительство России выделило 25 миллиардов рублей на поддержку автомобильной промышленности. Отмечается, что помощь государства связана с убытками, которые терпят компании из-за пандемии коронавируса. Пять миллиардов рублей направлены на закупку машин скорой помощи, 7 миллиардов – на субсидии банкам для выдачи кредитов. 8,5 миллиардов рублей – на льготный лизинг, еще 4,5 миллиарда рублей потратят на закупку транспорта для государственных нужд, передает «Интерфакс».