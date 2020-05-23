В Подмосковье с начала ограничений было оформлено 28 миллионов пропусков. Это подсчитали в администрации региона, передает ТАСС. С этого дня для поездок по Московской области пропуска уже не нужны, но они все еще необходимы для поездок в Москве. В столице пропускной режим мэрия решила пока сохранить.