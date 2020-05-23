Замглавы МВД Украины подтвердил гибель депутата Верховной Рады Валерия Давиденко. Антон Геращенко сообщил, что тело парламентария было найдено в офисе политика с огнестрельным ранением головы. Рядом лежал пистолет. По словам заместителя министра, будут отрабатываться все версии – убийство, суицид и инсценировка самоубийства, передает РБК.
Валерий Давиденко входил в депутатскую группу «Доверие».
Замглавы МВД Украины подтвердил гибель депутата Верховной Рады Валерия Давиденко
Замглавы МВД Украины подтвердил гибель депутата Верховной Рады Валерия Давиденко. Антон Геращенко сообщил, что тело парламентария было найдено в офисе политика с огнестрельным ранением головы. Рядом лежал пистолет. По словам заместителя министра, будут отрабатываться все версии – убийство, суицид и инсценировка самоубийства, передает РБК.