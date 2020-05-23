Замглавы МВД Украины подтвердил гибель депутата Верховной Рады Валерия Давиденко. Антон Геращенко сообщил, что тело парламентария было найдено в офисе политика с огнестрельным ранением головы. Рядом лежал пистолет. По словам заместителя министра, будут отрабатываться все версии – убийство, суицид и инсценировка самоубийства, передает РБК.

Валерий Давиденко входил в депутатскую группу «Доверие».