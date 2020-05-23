У подозреваемого в захвате заложников в московском банке обнаружили долгов почти на два миллиона рублей. Это сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах. По словам другого источника, задержанный оказался уроженцем Нижневартовска, прежде он был судим за угон и разбой, в Москве работал грузчиком.

Ранее сегодня мужчина ворвался в отделение «Альфа-банка» на Земляном валу и, угрожая взорвать бомбу, взял в заложники шесть человек. Нападавшего задержал спецназ. Никто не пострадал. Взрывчатки у подозреваемого не было. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.