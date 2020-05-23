В Киеве найден мертвым с огнестрельным ранением депутат Верховной Рады Валерий Давиденко. Его тело было обнаружено в офисе парламентария. Рядом с ним лежал пистолет, пишет издание «Страна.ua». Валерий Давыденко был членом депутатской группы «Доверие».