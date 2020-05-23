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20:03, 23 мая 2020

Полиция Киева возбудила уголовное дело после нападения на офис партии Виктора Медведчука

Полиция Киева возбудила уголовное дело после нападения на офис партии Виктора Медведчука. Расследование начато по статье о хулиганстве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщили в ведомстве. Как передает украинское агентство УНИАН, возле офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» прогремел взрыв, пострадавших от него нет. В политической организации заявили, что атаку совершили неонацисты и обвинили полицию в помощи нападавшим. На сайте партии Виктора Медведчука, которого СМИ называют кумом Путина, говорится, что нападение является месть за позицию партии по Донбассу.



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