Полиция Киева возбудила уголовное дело после нападения на офис партии Виктора Медведчука. Расследование начато по статье о хулиганстве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщили в ведомстве. Как передает украинское агентство УНИАН, возле офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» прогремел взрыв, пострадавших от него нет. В политической организации заявили, что атаку совершили неонацисты и обвинили полицию в помощи нападавшим. На сайте партии Виктора Медведчука, которого СМИ называют кумом Путина, говорится, что нападение является месть за позицию партии по Донбассу.