Телеканал «Настоящее время» сообщил о жалобах медиков временного госпиталя в подмосковном «Крокус Экспо». По словам врачей, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, а санитарами работают студенты немедицинских вузов, которые мало что умеют. Собеседники телеканала добавили, что из десяти медсестер попасть иглой в вену может только одна. Также медики жалуются на проблемы с выплатой зарплат. «Настоящее время» отмечает, что Красногорская городская больница, управляющая госпиталем, заключила с владельцем «Крокуса» бизнесменом Аразом Агаларовым контракты на сумму в почти 2 миллиарда рублей.
2020-05-23T20:02:36+03:00
2020-05-23T20:02:36+03:00
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20:02, 23 мая 2020
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