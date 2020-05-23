Телеканал «Настоящее время» сообщил о жалобах медиков временного госпиталя в подмосковном «Крокус Экспо». По словам врачей, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, а санитарами работают студенты немедицинских вузов, которые мало что умеют. Собеседники телеканала добавили, что из десяти медсестер попасть иглой в вену может только одна. Также медики жалуются на проблемы с выплатой зарплат. «Настоящее время» отмечает, что Красногорская городская больница, управляющая госпиталем, заключила с владельцем «Крокуса» бизнесменом Аразом Агаларовым контракты на сумму в почти 2 миллиарда рублей.