Митрополит Иларион сообщил, что решение открывать храмы будут принимать власти регионов. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном месте, сказал в телеэфире глава Синодального отдела внешних церковных связей. При этом митрополит выразил надежду на то, что в самое ближайшее время храмы Москвы будут открыты для прихожан хотя бы частично – не для богослужений, но ради возможности поставить свечку и пообщаться со священником, передает ТАСС.