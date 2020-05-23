Митрополит Иларион сообщил, что решение открывать храмы будут принимать власти регионов. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном месте, сказал в телеэфире глава Синодального отдела внешних церковных связей. При этом митрополит выразил надежду на то, что в самое ближайшее время храмы Москвы будут открыты для прихожан хотя бы частично – не для богослужений, но ради возможности поставить свечку и пообщаться со священником, передает ТАСС.
2020-05-23T19:31:52+03:00
2020-05-23T19:31:59+03:00
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19:31, 23 мая 2020
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