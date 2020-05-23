Источник ТАСС сообщил, что подозреваемый в захвате заложников работал в Москве грузчиком. Уроженец Нижневартовска, он был дважды судим – за угон и грабеж. Как передает «Интерфакс», задержанному 34-года, его зовут Алексей Барышников.

Сегодня днем мужчина ворвался в отделение Альфа-банка на Земляном валу, заявил, что у него бомба и взял в заложники шестерых человек. Пяти из них удалось выйти на улицу самостоятельно. Последнего заложника освободил спецназ и задержал нападавшего. Предполагаемая бомба оказалась муляжом.

Мотивы действий подозреваемого пока не установлены, по данным ТАСС, у него долги почти на два на два миллиона рублей. Отмечается, что мужчина вел неадекватно и находился под воздействием алкоголя либо наркотиков.