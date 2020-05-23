Испания с 1 июля начнет принимать иностранных туристов

Месяцем ранее, 8 июня, возобновится прерванный из-за коронавируса чемпионат страны по футболу. Это объявил сегодня премьер-министр Педро Санчес. Он также сообщил, что с 26 мая будет объявлен десятидневный общенациональный траур по жертвам пандемии.

Испания стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира. Заразились свыше 234 тысяч человек, скончались более 28 тысяч.