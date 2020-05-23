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19:08, 23 мая 2020

«Фонтанка» сообщила о смерти в Петербурге 30-летней женщины, к которой не приехала «скорая»

Издание «Фонтанка» сообщило о смерти в Петербурге 30-летней женщины, к которой не приехала «скорая». Утверждается, что это произошло из-за того, что больницы переполнены. Ее мать намерена добиться возбуждения уголовного дела. Скончавшаяся Мария Симонова отправила несколько голосовых сообщений, в которых рассказала о ситуации.
Теперь в ситуации разбирается Следственный комитет.



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