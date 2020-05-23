В СИЗО «Лефортово» коронавирус выявлен уже у четырех арестантов

Это миллиардер Зиявудин Магомедов и обвиняемые по делу о хищениях при реконструкции резиденции Путина в Ново-Огарево Дмитрий Михальченко и Андрей Каминов. Как сообщает газета «Коммерсантъ», коронавирусом заразился еще один обвиняемый, имя которого неизвестно.

В СИЗО невозможно принять адекватные меры защиты от коронавируса, сказал «Эху» адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн. Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов находится под арестом с марта 2018 года. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищениях при исполнении госконтрактов.