Мужчина, который захватил отделение «Альфа-банка» в Москве и угрожал взрывом, оказался приезжим из другого региона

Захватчика зовут Алексей Барышников.

Московское отделение «Альфа-банка» на Земляном валу захватил 34-летний житель Тюменской области Алексей Барышников, работавший в столице грузчиком. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем в полицию поступила информация о захвате заложников неустановленным мужчиной, который имел при себе предмет, похожий на взрывное устройство. В ходе спецоперации подозреваемого задержали. Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Барышников находится в неадекватном состоянии, и будет направлен на экспертизу. Также выяснилось, что задержанный имеет непогашенные задолженности на общую сумму около 2-х миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в отношении Барышникова заведено уголовное дело по статье «Захват заложников». Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.