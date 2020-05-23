В Башкирии медики пожаловались в прокуратуру из-за невыплат надбавок. Ведомство проводит проверку, сообщается на его сайте. Ранее местные власти утверждали, что все положенные за работу с коронавирусными пациентами средства медикам были перечислены.
В Башкирии медики пожаловались в прокуратуру из-за невыплат надбавок
В Башкирии медики пожаловались в прокуратуру из-за невыплат надбавок. Ведомство проводит проверку, сообщается на его сайте. Ранее местные власти утверждали, что все положенные за работу с коронавирусными пациентами средства медикам были перечислены.