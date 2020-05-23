Сервис доставки еды Delivery Club опроверг участие кого-либо из курьеров в захвате заложников в Москве

В компании заявили, что за ее сотрудника был принят мужчина в обычной зеленой куртке, которая совпадает с форменной одеждой курьеров только цветом. При этом ранее источники СМИ сообщали, что у подозреваемого была также сумка разносчика еды.

Посетитель отделения «Альфа-банка» на Земляном валу заявил, что у него бомба и удерживал одного клиента банка в качестве заложников. В результате спецоперации нападавший был задержан, никто не пострадал. Взрывное устройство, по данным СМИ, оказалось муляжом.

Тем временем, источник «Интерфакса» назвал имя подозреваемого – это 34-летний Алексей Барышкиков. Он будет направлен на на психолого-психиатрическую экспертизу