В Европе один за другим возобновляются футбольные чемпионаты, ранее приостановленные из-за коронавируса. Сегодня стало известно, когда вернутся на поле игроки в Испании и Португалии.

Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня — такое решение государство приняло после послабления мер борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Как сообщил председатель правительства Испании Педро Санчес, настало время вернуться к многим повседневным делам. Среди них — национальные чемпионаты по футболу, — цитирует Санчеса Marca.

Последний матч в испанской Ла Лиге был сыгран 10 марта. На момент установления паузы в Чемпионате лидирует «Барселона». На два очка от каталонского клуба отстает «Реал», на третьем месте — «Севилья». До завершения первенства командам осталось провести 11 туров.

Еще раньше — 3 июня— возобновится футбольный Чемпионат в Португалии. На официальном сайте турнира уже опубликовано расписание ближайших туров Примейры.

На прошлой неделе возобновился после паузы и чемпионат в немецкой Бундеслиге.