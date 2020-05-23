Президент Владимир Путин поручил проработать специальные тарифы «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти. Этот вопрос ранее поднимал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

К середине июня кабинет министров должен определить, следует ли устанавливать специальные тарифы на прокачку нефти и в каком размере. Они могут действовать до конца апреля 2022 года – на время сделки ОПЕК+ об ограничении добычи сырья.

В «Роснефти» ранее просили снизить тарифы «Транснефти» и РЖД вдвое. Глава нефтяной компании Игорь Сечин в ходе встречи с Путиным считал, что их нужно уменьшить до уровня 2008 года. С ценами 12-летней давности, как утверждалось, стала сопоставима стоимость нефти в настоящий момент. Также в «Роснефти» свое предложение объясняли эпидемией коронавируса и падением спроса на энергоносители.

В «Транснефти» и РЖД на просьбу Сечина ранее реагировали негативно. Например, советник президента «Транснефти» Игорь Демин говорил, что руководитель «Роснефти» основывался на некорректных подсчетах, перепутав тонны и баррели. В компании, напротив, просили увеличить тарифы на транспортировку нефти.

В «Транснефти» и РЖД пока нынешнее поручение Путина не комментировали.