Тесты на антитела у москвичей показывают, что у части граждан уже сформировался иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Он заметил, что это только первый этап тестирования. В дальнейшем объем тестирования планируется увеличить до 6 миллионов человек.