Омские медики вызвали Нацгвардию в больницу из-за недовольства якутских вахтовиков условиями содержания. Нефтяников со ставшего очагом коронавируса Чаяндинского месторождения положили в госпиталь для ветеранов войн в Омске после повторного положительного теста на инфекцию.

Обычное металлическое хозяйственное ведро, рядом пластиковые стаканчики – так вахтовикам, находящимся в больнице, принесли чай, говорит один из них на видеозаписи, которую выложил портал НГС55. По его словам, пить этот чай все отказались. Мужчина выложил видеообзор палат больницы, коридоров и уборных, находящихся в разрухе. Изданию он рассказал, что в туалет сходить невозможно: кирпичи валяются, даже туалетной бумаги нет. Бетон осыпавшийся, пепел. Тут же курят, тут же душ, который тоже не работает. Наволочек не хватает. Тараканы. Полная антисанитария. А из крана в палате течет черная из-за примесей вода. Это также видно на видеозаписи.

Вахтовики также выразили недовольство из-за отсутствия информации – 18 человек переселили в госпиталь для ветеранов в Омске за несколько дней до истечения срока карантина, на котором они находились в санатории в Якутии – повторный тест оказался положительным, но его рабочим не показали. В этой больнице врачи с ними не контактировали. Мужчины, не чувствующие признаков недомогания, решили выйти на улицу – к ним навстречу вышел главврач с нарядом Росгвардии, пишет издание. Это произошло накануне. В пресс-службе регионального Минздрава пояснили, что силовиков пришлось вызвать, чтобы успокоить вахтовиков. Там пообещали дополнительно проверить условия размещения в госпитале. Сегодня всех нефтяников должны были снова протестировать на коронавирус.

На Чаяндинском месторождении в Якутии, где заняты около 10 тысяч человек, ранее произошла одна из крупнейших в России вспышек коронавируса. По данным Минздрава, предварительный положительный результат оказался у трети рабочих.