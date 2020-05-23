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Эксклюзив Эха 18:06, 23 мая 2020

В центре Москвы задержали человека, который взял заложников в банке

Он утверждал, что может взорвать бомбу.

Сообщение о том, что неизвестный взял людей в заложники в отделении «Альфа банка» поступило в полицию около двух часов дня. Мужчина был одет в форму сотрудника одной из служб доставки еды и имел с собой фирменный рюкзак. Очевидцы рассказывают, что оттуда торчали провода, а сам неизвестный держал палец на кнопке какого-то устройства. Он утверждал, что это бомба и угрожал её взорвать. Сотрудникам банка удалось выбраться из здания через подсобное помещение, и в зале с подозреваемым остался только один из клиентов.

Сорок первый дом по улице Земляной вал, где происходили эти события, тем временем оцепили сотрудники силовых ведомств. Его жительница Лиза сказала, что полицейские эвакуировали здание из-за угрозы взрыва.

В это время заложник начал вести в интернете трансляцию. На ней видно, как неизвестный ходил по помещению из стороны в сторону, иногда курил и отпивал из бутылки с вином и спокойно разговаривал с посетителем на отвлеченные темы. Говорили о том, что будет после смерти, о коронавирусе и о многом другом.

Чего добивался этот человек, достоверно пока неизвестно. Агентство «Интерфакс» пишет, что мужчина передал работникам банка записку со словами: «Мне от вас ничего не нужно, только правда». При этом, по предварительным данным, причиной происходящего стали долги этого человека по кредитам. В свою очередь РБК со ссылкой на свой источник сообщает, что его требования были невнятны. Например, он просил организовать ему встречу с певицей Ольгой Бузовой. У себя в Инстаграме она сказала, что согласилась бы приехать, если бы это требовалось.

Около трёх часов дня спецподразделения взяли здание банка силовым захватом. Подозреваемый сопротивления не оказывал. Дело завели по статье о захвате заложников. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Также источники агентства «Интерфакс» сейчас сообщили, что задержанного зовут Алексей Барышников, что ему тридцать четыре года, и что следователи хотят направить его на психиатрическую экспертизу. ТАСС также писал о нём, что он является жителем одного из регионов России.

Тем временем источники агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщают, что захватившего банк мужчину невозможно допросить, поскольку он слишком пьян.

При планировании операции по освобождению заложников важно понимать, кем является злоумышленник. Об этом в эфире телеканала «Москвы-24» сказал офицер спецназа «Альфа», руководитель Второго отдела Управления «А» Центра специального назначения ФСБ Александр Михайлов.

Директор «Левада-Центра» Лев Гудков прокомментировал захват заложников в офисе «Альфа Банка», отметив, что потенциал агрессии в российском обществе чрезвычайно велик. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Мы фиксируем общий подъем раздражения, недовольства, тревожности, которые могут обернуться и агрессией. Потенциал агрессии в нашем обществе чрезвычайно велик, которая идет как со стороны государства, так и со стороны наиболее бедных и депрессивных групп населения. Главный фактор агрессии — это государство, это полиция, которая применяет силу, насилие и произвол, это и дает обратную реакцию со стороны населения», — отметил Гудков.



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