Жителям Нью-Йорка разрешили встречаться в группах до шести человек. При этом необходимо соблюдать дистанцию и в обязательном порядке носить защитные маски против коронавируса. Кроме того, мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио разрешил на выходных жителям мегаполиса отправиться на пляж, но купаться строго запрещено.

Число инфицированных Covid-19 в США с начала пандемии превысило 1,6 млн человек. Число жертв коронавируса превысило 95 тысяч.