В деле о появлении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» появились два новых фигуранта. Следственный комитет опубликовал их признательные показания. По данным ведомства, подозреваемый из Перми Даниил Шестаков разместил на сайте акции фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родину. Он сказал следователям, что это была шутка. Житель Казани Мухаммед Эль-Айюби, которого обвиняют в публикации фото Адольфа Гитлера, признался, что сделал это пьяным и попросил прощения у ветеранов.

Ранее уголовное дело о реабилитации нацизма по аналогичным поводам возбудили в отношении четырех человек.