Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев оказался инфицирован коронавирусом. У другого игрока Романа Зобнина обнаружены антитела, он перенес инфекцию, сообщается на сайте футбольного клуба.

В четверг футболисты, тренерский штаб и члены персонала, задействованные в подготовке команды к возобновлению сезона, прошли тестирование на COVID-19.