Защита миллиардера Зиявудина Магомедова, который заразился коронавирусом в СИЗО, просит отпустить его из-под стражи. Это сообщила ТАСС адвокат Виктория Цилюрик. Совладелец группы «Сумма» находится под арестом с марта 2018 года. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищениях при исполнении госконтрактов.

