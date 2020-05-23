В результате штурма отделения банка в Москве, где неизвестный угрожал взрывом, сотрудники и посетители не пострадали. Подозреваемый задержан, это житель одного из регионов России, сообщили в полиции. По словам источника «Интерфакса», взрывное устройство оказалось муляжом. По одной из версий, причиной инцидента стали долги по кредитам.

Источник ТАСС говорит, что подозреваемый вел себя неадекватно. Отмечается, нападавший был одет в форму курьера сетевой службы доставки еды. Он стал фигурантом дела о захвате заложников. Как сообщили в СК, ему грозит до 15 лет лишения свободы.