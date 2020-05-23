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17:06, 23 мая 2020

Митрополит Иларион: Пандемия коронавируса может быть частью биопсихологической войны

Пандемия коронавируса может быть частью биопсихологической войны. Такое предположение высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Человек приобретает иммунитет не только на физическом, но и на душевном и духовном уровнях, — пояснил митрополит Иларион.



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